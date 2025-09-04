Sorpresa Lukaku, Gazzetta: "Accelera per rientrare già a novembre"

vedi letture

Romelu Lukaku sprinta. Vuole rientrare quanto prima dopo l'infortunio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il bomber del Napoli ha messo nel mirino il mese di novembre. Il quotidiano fa riferimento ai cento giorni di tempi necessari dopo l'infortunio, 14 agosto, dunque la data sarebbe il 22 novembre "che però non basta, non a chi vuole essere Big Rom a pieno titolo".

Se in Champions Lukaku è fuori lista almeno fino a fine gennaio, ovvero fino alla fine del campionato europeo, le otto partite che sostituiscono i vecchi gironi, in campionato Big Rom può rientrare in lista in qualsiasi momento. La Gazzetta conclude ricordando come la scelta di evitare l'operazione rifugiandosi nella terapia conservativa sia stata dettata proprio dalla speranza di rientrare prima e di tornare al più presto a disposizione di Conte e del Napoli. Ora Luaku sta in Belgio dai suoi medici di fiducia e c'è contatto diretto con il dottor Canonico e lo staff medico azzurro.