Spalletti a Sky: "Col Barça a viso aperto, tifosi punto di forza. Maradona tiferà per noi"

Luciano Spalletti, parla ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida al Barcellona, che vale un ottavo di finale di Europa League dopo il pari ottenuto in terra catalana: "E' sempre una bella prospettiva, la squadra ha una mentalità corretta e una volontà di rendere felice i suoi tifosi, va a giocarsi le partite a viso aperto. Domani i tifosi saranno tanti contro il Barcellona, per noi è un punto di forza ulteriore, saremo accompagnati anche da lui, tiferà per noi e ci guarderà. Poi dentro questa squadra non c'è un Maradona, ma abbiamo undici giocatori che possono formare una squadra davvero forte".