Spalletti al lavoro per lo staff: mancano due figure, una può arrivare dal Sassuolo

Da ieri sera Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli, dopo la firma di un contratto biennale da 2,7 milioni annui più bonus per un massimo di 3,5. Il tecnico azzurro - racconta il Corriere del Mezzogiorno - è già al lavoro per formare il suo staff di collaboratori: non ci sarà Andreazzoli che negli ultimi anni sta tentando di costruire una carriera da allenatore e manca la figura del preparatore dei portieri e del match analyst. Il napoletano Massimo Carcarino non ha potuto seguire De Zerbi allo Shakhtar Donetsk e - si legge - è un’idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.