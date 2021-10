Spalletti annuncia: "Problemino per Zielinski, out contro il Legia ma a Roma ci sarà"

Piotr Zielinski non ci sarà contro il Legia Varsavia. L'annuncio arriva da Luciano Spalletti intervenuto in conferenza stampa: "Mertens? Ci permette di avere più titolari, più certezze, più leader, è uno di quelli che si prende le responsabilità, sa come si fa. Eravamo lì ad aspettarlo, ci fa piacere, come Demme, Lobotka, avere tanti elementi ci permette di sopperire al problemino di Zielinski ad esempio che non sarà della partita per precauzione, ma a Roma ci sarà. Questo fa la differenza nella lunghezza del campionato".