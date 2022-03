Spalletti leader: così ha convinto tutti con una mossa che pochi avrebbero fatto

Ritratto di Luciano Spalletti sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, elogio all'allenatore del Napoli dopo il successo contro il Verona

Ritratto di Luciano Spalletti sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, elogio all'allenatore del Napoli dopo il successo contro il Verona: "Un leader deve essere credibile, dimostrare di aver coraggio di fare le scelte che ritiene giuste nel momento opportuno senza farsi condizionare da nulla. Mandare Insigne e Zielinski in panchina, decisione funzionale al piano-gara, non è banale soprattutto per il momento in cui è stato fatto, con la pressione della gara decisiva. La gestione del gruppo è uno degli aspetti più importanti del lavoro di Spalletti che ha coinvolto tutti ottenendo così risposte utili nei momenti d’emergenza da giocatori che sembravano dimenticati".