Spalletti sui gironi di Europa League: "Saranno sei bellissime sfide, non avevamo preferenze"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato il girone di Europa League della sua squadra che dovrà affrontare una big come il Leicester, oltre a Spartak Mosca e Legia Varsavia: "Non avevo preferenze, perchè in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide"

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 27, 2021