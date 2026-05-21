Ultim'ora Spavento a Napoli, scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 4.4

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Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, causando paura tra la popolazione e disagi

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, causando paura tra la popolazione e disagi in diversi comuni della zona. Secondo le prime informazioni, l’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di circa 3 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei comuni limitrofi, spingendo molti cittadini a lasciare le abitazioni per precauzione.

I danni più significativi si sono verificati a Bacoli. Per motivi di sicurezza, le autorità locali hanno disposto controlli sugli edifici pubblici e sulle scuole. In diversi comuni dei Campi Flegrei, infatti, le scuole resteranno chiuse per consentire le verifiche tecniche necessarie.

Disagi anche per i trasporti pubblici. La circolazione della Linea 2 della metropolitana è stata temporaneamente interrotta, così come i collegamenti delle linee Cumana e Circumflegrea, per permettere accertamenti sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione, invitando i cittadini alla calma e a seguire le indicazioni ufficiali.