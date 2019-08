Sportitalia - Icardi, niente Monaco ma per ora non apre al Napoli: ha in testa la Juve oppure resta all'Inter

"Icardi fa rimbalzare il #Monaco, freddo come non mai. Il Napoli ci sta provando con forza e argomenti, ma lui non apre (almeno ora). Oggi nella sua testa ci sono la Juve, oppure restare all’Inter con tutti i problemi che conosciamo. Oggi è così, domani si vedrà", scrive su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, aggiornando la situazione legata a Mauro Icardi, ormai diventata un vero e proprio caso di mercato.