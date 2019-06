Sportitalia - James il regalo per Ancelotti: contatti quotidiani tra i due, affare sotto i 50mln

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulla trattativa James Rodriguez, un sogno che potrebbe trasformarsi in realtà: "Non riscattato per 45 milioni di euro dal Bayern Monaco, dopo il prestito biennale il colombiano è tornato di proprietà del Real Madrid che lo ha prontamente rimesso sul mercato. Le pretendenti non mancano, ma il club partenopeo (sempre vigile su Rodrigo del Valencia) può contare sull’ottimo rapporto tra Carlo Ancelotti e lo stesso James Rodriguez. I due sono in stretto contatto, un filo diretto no stop per cercare di convincere il classe ’91 a sposare il progetto Napoli. Operazione sotto i 50 milioni, un inseguimento che De Laurentiis vorrebbe portare fino in fondo per regalare ad Ancelotti un grande colpo in entrata"..