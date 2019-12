Sportitalia - Lobotka in pole! Vuole Napoli, il Celta non lo trattiene controvoglia: la situazione

Stanislav Lobotka avanza ancora in direzione Napoli. Secondo quanto riferito sul suo sito dall'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il favorito per il centrocampo è lui, il venticinquenne del Celta Vigo, vecchio obiettivo che torna prepotentemente di moda: "Lo sconto sulla clausola da 50 milioni è assicurato, il club spagnolo non può più trattenere un tesserato che ha voglia di altre esperienze. E che, dopo le nostre indiscrezioni di ieri, ha aperto completamente al Napoli. C’è il gradimento tecnico, c’è tutto".

TORREIRA RESTA IN STANDBY - Su Lobotka avanza il Napoli anche perchè per l'altro nome non sembrano esserci grossi margini: "La situazione cambierebbe soltanto se l’Arsenal riaprisse per Torreira ma per il momento non ci sono margini: con l’arrivo del nuovo allenatore Arteta sono state rimescolate le carte rispetto a due o tre settimane fa".