Sportitalia - Mertens, il Napoli non lo cede e riproporrà il rinnovo: per giugno avanza l'Inter

Dries Mertens al centro del chiacchiericcio di mercato. Nelle ultime ore è emerso l'interesse del Chelsea per l'attaccante belga anche se, come riportato dal portale alfredopedulla.com, il Napoli non avrebbe mai aperto alla cessione Mertens: il club di De Laurentiis, infatti, oltre a non aver mai aperto alla cessione del belga (che includerebbe la ricerca necessaria di un altro attaccante), sarebbe pronto a proporre il rinnovo. "Se Mertens optasse per l’addio a parametro zero, la soluzione Inter sarebbe assolutamente da tenere in considerazione", scrive ancora Pedullà..