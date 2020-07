Sportitalia - Osimhen-Napoli, ok ingaggio ma il nuovo agente vuole doppio delle commissioni

Napoli-Osimhen resta la trattativa calda, quella che al momento sembra essersi bloccata. Ne ha parlato ancora il giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, raccontando ed analizzando la situazione attuale: "Il problema non è l'ingaggio o l'affare col Lille, il problema sono le commissioni. Da quando è subentrato il nuovo agente, che non è vicino a Jorge Mendes, se prima le commissioni chieste erano 4 ora sono 8. De Laurentiis si inacidisce se si gioca al rialzo sulle commissioni. Il Napoli resta aggrappato ad Osimhen, non è una roba di stasera o domani, le notizie su visite mediche non sono veritiere o controllate. Lui ha mandato messaggi al Liverpool e Manchester United per capire. Se non trovassero intesa sulle condizioni resterebbero in questa fase di stand by. Per me avrà una definizione da cinque a sei giorni".