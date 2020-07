Sportitalia - Osimhen, ora confronto col Lille: spuntano le cifre, sensazioni positive

Victor Osimhen è il nome del momento in casa Napoli. Il portale alfredopedulla.com ha fatto una fotografia della situazione, dopo la giornata che ha visto l'attaccante nigeriano a Capri intento ad incontrare il presidente De Laurentiis, nel tentativo di chiudere quella che potrebbe essere la trattativa per il nuovo centravanti azzurro: "Il Napoli ha saputo giocare bene e di anticipo, avendo incassato la disponibilità circa un mese fa, scegliendo poi tutte le tappe giuste per avvicinarsi alla definizione. Le giornate napoletane di Osimhen sono state intense, cariche di sensazioni positive, passaggio importante per avvicinarsi alla definizione. Definizione che arriverà attraverso un confronto definitivo con il Lille che, ovviamente, aveva autorizzato Osimhen al blitz napoletano. Le cifre sono state battezzate: 50 milioni più eventuali bonus per il cartellino (Ounas piace, era stato proposto anche la scorsa nell’operazione poi naufragata per Pepé ma il Lille intanto vuole fare cassa), 3 milioni più bonus di ingaggio. E’ prevedibile che, alla fine del “viaggio lavorativo” di Osimhen, si entri nella fase operativa per quello che ha tutta l’aria di diventare il colpo più costoso dell’intera gestione De Laurentiis".