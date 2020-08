Sportitalia - Si avvicina Matvienko: lunedì conference call per chiudere il difensore '96

Il Napoli si avvicina a Mykola Matvienko, difensore classe '96 dello Shakhtar Donetsk. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, tramite il suo sito ufficiale: "Napoli prenderà due difensori centrale, piace molto Mykola Matvienko, come già raccontato ieri sera. E lunedì ci sarà una conference call con lo Shakhtar per il difensore classe 1996 che lui giocare sia al centro che a sinistra. Gli ucraini hanno aperto alla cessione, la valutazione è di almeno 15 milioni più bonus, c’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli insisterà. E occhio sempre al profilo di Papastathopoulos, in scadenza di contratto con l’Arsenal che sta avanzando sempre più per Gabriel del Lille"