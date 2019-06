Sportitalia - Veretout, duello Napoli-Milan: contatti con la Fiorentina, Roma defilata

Novità in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "Ora si tratta solo di capire chi sarà più rapido nella corsa a Jordan Veretout. Sono rimaste in due: Milan e Napoli, forse in quest’ordine non soltanto alfabetico. Ma vedremo perché la situazione resta aperta e basta poco per ribaltarla. Il Napoli si è inserito con forza, a maggior ragione dopo la cessione di Diawara alla Roma. E nel pomeriggio ci sono stati contatti con la Fiorentina, si è parlato di contropartite (Rog) con la volontà di riaggiornarsi. Ma il Milan è convinto di poter andare fino in fondo, ha fissato per martedì (se non ci saranno variazioni di programma) il summit con la Viola, a conferma che i tempi non saranno brevi. Sia per il rossoneri che per i partenopei. La Roma oggi è molto defilata, quasi fuori dai giochi per volontà del centrocampista francese. Nulla contro i giallorossi, che hanno fatto una grande offerta, ma soltanto una sua scelta. Difficilmente accadrà qualcosa prima del fine settimana, ma è una situazione da tenere sotto controllo sempre. Il Napoli sa di avere contropartite gradite alla Fiorentina, il Milan aspetta di incontrare il club di Commisso per affondare il colpo. E’ una partita a scacchi, serve molta pazienza".