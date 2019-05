SSC Napoli, il legale: "ADL sta studiando il Decreto crescita per rivoluzionare il Napoli! Sfrutterà ogni possibilità per fare una grande squadra"

Come cambierà il nostro calciomercato con l'entrata in vigore della nuova tassazione prevista nel decreto di legge elaborato dal nuovo governo? Prova a dare una spiegazione Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Il decreto crescita che attende la sua conversione entro 60 giorni è un propulsore per tutti i lavoratori e per tutte le leghe calcistiche. Gli effetti sono certamente dirompenti ma ciò deve essere solo un punto di partenza da parte del governo. Rimanendo in casa Napoli, con questo decreto legge ci sarà un punto di svolta. Il modo di fare mercato dei club subirà una grossa spinta perchè un'atleta straniero o italiano che non ha lavorato nei 2 anni precedenti nel nostro paese potrà arrivare e aumentare la competitività dei club. Il Pres. De Laurentiis sta studiando per creare una bella e grande rivoluzione al Napoli; ricordiamoci che è un presidente all'avanguardia e sicuramente non gli sfuggiranno tutti i passaggi per favorire il Napoli. Non si lascerà scappare nessuna frazione di questo decreto legge per fare un grande Napoli".