SSCNapoli, avv. Grassani: "Tifosi, tranquilli: indagine ADL atto dovuto ed una non notizia. Su penale Spalletti…"

Nel corso di 'Calciomania' su Radio CRC, l'avvocato Mattia Grassani, legale della SSCNapoli, è intervenuto dopo l'iscrizione all'indagine di falso in bilancio per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Possibile riflesso sulla squadra? “Allo stato attuale, le possibili conseguenze di questa apertura di un fascicolo per un falso in bilancio devono tranquillizzare i tifosi del Napoli. Il Napoli su queste vicende a livello sportivo è già stato già giudicato con due gradi di giudizio, che hanno prosciolto il club e i suoi dirigenti sull’operazione Osimhen, ritendo che non vi siano state irregolarità. Il Napoli è stata l’unica società per la quale la Procura Federale non ha azionato il giudizio di revocazione che ha portato la penalizzazione alla Juventus. Quindi, se non ci sono novità di rilievo che emergono dall’indagine penale, il giudizio sulla questione Osimhen per quanto riguarda la Giustizia Sportiva nei confronti della SSCNapoli a livello disciplinare può ritenersi concluso con doppio grado di giudizio conforme, nel senso di proscioglimento della società di De Laurentiis”.

Quali saranno gli sviluppi? “Non sono sotto il controllo di nessuno essendo una notizia molto fresca. Dico solo che il procedimento a Napoli aveva due ipotesi di reato: L’utilizzo di fatture in contabilità per operazioni inesistenti e il falso in bilancio. Sulla prima accusa la Procura di Napoli, evidentemente, ha ritenuto di chiedere l’archiviazione e di non procedere nei confronti del presidente. Sulla seconda, siccome il falso in bilancio viene approvato presso la Filmauro che è la controllante del Calcio Napoli e del Bari, il fascicolo per competenza è stato trasmesso alla Procura di Roma. Una volta caduto il profilo delle dichiarazioni fraudolente, restava questo falso in bilancio che non poteva non essere trasmesso alla Procura, quindi per me questa è una non notizia. Aurelio De Laurentiis era comunque indagato come presidente del Calcio Napoli a Napoli, una volta che le indagini di Napoli evaporano è ovvio che è un atto dovuto quello della Procura di Roma. Questo sotto il profilo è assolutamente prematuro ipotizzare delle conseguenze per il presidente”.

Su Spalletti: “Su questo fronte è tutto in divenire, su queste vicende si parla a decisione prese. E’ una questione in progress, altro non posso dire”.