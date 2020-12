Stadio Diego Armando Maradona, ci siamo: lunedì l'ultimo step col Prefetto, le ultime

Dopo il tanto chiacchiericcio, sembra sia davvero tutto pronto a Napoli per poter consacrare finalmente quello che sarà il nuovo stadio della città. Venerdì a Palazzo San Giacomo alle 14.30 si riunirà la Commissione Toponomastica, il tutto passerà dunque per questo organismo dal quale ci sarà un "placet unanime", come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, ed il passaggio finale sarà quello di arrivare alla Prefettura nella giornata di lunedì.

L'ultimo step per il cambio di nome dello stadio, infatti, è proprio la firma del Prefetto che - come riporta Il Corriere dello Sport - sancirà definitivamente il passaggio da Stadio San Paolo a stadio Diego Armando Maradona.