Stadio semivuoto e tutti gratis sulla tv turca: la politica flop della SSC Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha fissato prezzi come fosse una gara di cartello mentre Spalletti, la sfida contro l'Adana, l'ha considerata come un semplice allenamento come confermato al termine della partita. E' questa una delle tante contraddizioni legate alla prima uscita internazionale degli azzurri a Castel di Sangro. Nei giorni scorsi avevamo registrato sul nostro sito e sui nostri canali social ripetute lamentele dei tifosi per i prezzi fissati dalla società per le quattro sfide in Abruzzo e il risultato qual è stato? Pochissimi paganti contro l'Adana - come era stato annunciato alla vigilia - e prevendita a rilento anche per le prossime tre contro Maiorca, Girona ed Espanyol.

I tifosi non accettano le tariffe imposte dal Napoli soprattutto alla luce delle scelte dell'allenatore - lecite, è il suo mestiere - trattandosi di amichevoli dove prevale l'esigenza di fare esperimenti più che lo spettacolo. Ieri, ad esempio, Kvara non ha giocato con Osimhen - nel primo tempo spazio a Gaetano e solo nella ripresa in campo il georgiano con Fabian e Zielinski - e nel secondo tempo ci sono stati 7 cambi come spesso accade nei test estivi.

Ma le contraddizioni sono state tante. Le partite, come ieri, saranno in pay per view su Sky e Facebook del Napoli al costo di 9,99 euro. Pochi l'hanno acquistata - poco meno di 1500 - e sapete perché? La stessa gara con l'Adana ieri era visibile gratis sulla tv turca in alta definizione ma anche su alcuni siti pirata con telecronaca in italiano. Chi ha pagato dieci euro si è accorto che avrebbe potuto evitarlo appena cominciata la partita. Anche per questo prevediamo numeri ancora più negativi sia allo stadio che in tv per le prossime sfide. Per un guadagno minimo, il Napoli poteva evitare questo equivoco.