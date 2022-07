Amichevoli a Castel di Sangro, i prezzi alti frenano la vendita dei biglietti

C'è ampia disponibilità di biglietti in ogni settore dello Stadio Patini.

Pochi biglietti venduti per le quattro amichevoli del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Complice i prezzi elevati, è partita col freno a mano tirato la vendita dei tagliandi per i test contro Adana, Maiorca, Girona ed Espanyol. C'è ampia disponibilità di biglietti in ogni settore dello Stadio Patini, di seguito il link per l'acquisto: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215