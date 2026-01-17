Stellini a Dazn: "Calendario fatto male! Servono giocatori, società deve intervenire sul mercato"

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Infortunati? Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Elmas aveva giramenti di testa, probabilmente è un'influenza, quindi non è un infortunio ma uno stato influenzale. Mentre per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni: da questo punto di vista non abbiamo notizie da dare. Gli stati d'animo sono due: la felicità per la vittoria - e vanno grossi complimenti alla squadra -, ma è una situazione molto difficile in cui continuiamo a giocare e non sappiamo per quanto andrà avanti. Magari per le prossime partite perderemo altri due giocatori. Numericamente non siamo tanti e abbiamo bisogno di recuperare. I calendari sono serrati, tra l'altro credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare nove partite nel mese di gennaio, avendo iniziato il 4 gennaio anziché il 3, e finiamo il 31 gennaio anziché il 1 febbraio. Secondo me il calendario è stato fatto male: non è possibile avere nove partite in 28 giorni dopo aver giocato anche la Supercoppa. A mia memoria non è mai successo

A livello di testa i giocatori ci sono, lo dimostrano andando in campo, soffrendo e facendo anche buone prestazioni. Dal punto di vista fisico è difficile perché giocare ogni 72 ore non è semplice, e in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Anche con la società ci sarà un discorso da fare: abbiamo bisogno di giocatori nell'immediatezza, ci sarà da fare una valutazione con il club".

Pensate di fare delle uscite per delle entrate nei reparti più corti? "Assolutamente sì. Se certi giocatori non vengono utilizzati, abbiamo bisogno di giocatori di sostituzioni. Siamo numericamente giusti in difesa, invece in attacco e a centrocampo non stiamo cambiando molto. Abbiamo bisogno che rientri Neres, ma non sappiamo quando rientreranno gli altri. Questa è una valutazione che farà la società con il mister. Le partite sono tantissime, dopo 4 partite in 9 giorni ci troveremo a giocare 3 partite in 6 giorni".

È un messaggio alla società? "È un ragionamento che sto facendo lucidamente adesso. Non è una questione di scelte ma numerica, qualche intervento andrà fatto: il mercato di gennaio non è semplice, ma qualche intervento va fatto".