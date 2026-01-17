Live Stellini in conferenza: "Servono giocatori dal mercato! Preoccupati per le prossime. Sugli infortunati..."

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, interverrà in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo. Come di consueto, puoi seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.

20.33 - Inizia la conferenza stampa.

Partita complicata, come mai avete concesso tanto? "Quando siamo andati in vantaggio avevamo giocato bene subito all'inizio, cercando delle giocate che ceravamo con i nostri 10. Abbiamo trovato il gol, ma dopo abbiamo commesso qualche errore di troppo: le tante ripartenze sono arrivate da passaggi sbagliati, errori nel primo controllo... correre all'indietro in questa fase è stancante per noi. Hai meno lucidità e dopo devi compattarti per portare a casa il risultato. I ragazzi l'hanno fatto bene, non è semplice contro giocatori di grande qualità: Matic nel primo tempo ci ha creato grandi problemi, si muoveva in modo molto intelligente. Si capisce che un giocatore come questo ti può cambiare una partita e le sorti di una squadra. Noi bravi a continuare a resistere, è stata una partita di grande resilienza".

Come mai il calo nel secondo tempo? "Penso sia evidente che la poca lucidità in certi momenti ti fa commettere errori di troppo. Ma non siamo qui a criticare, ma a dare grande valore ai nostri ragazzi che anche stasera hanno dato più di quello che avevano. Quando hai qualche infortunio di troppo ti viene da dare più di quello che hai. Siamo un po' preoccupati per le prossime partite".

Attaccanti senza gol nel 2026: "Le opportunità ci sono state: ricordo situazioni da gol di Elmas e Hojlund. Neres è un giocatore importante. Contro la Lazio abbiamo giocato una gara importante con Hojlund come riferimento e tanti giocatori che ruotano. Ora la prima preoccupazione è recuperare energie e ricostruire il prima possibile delle rotazioni, magari anche con qualche intervento sul mercato nel più breve tempo possibile, anche perché gli infortunati lungodegenti non li recupereremo a breve. Abbiamo bisogno di forze fresche".

Come sta David Neres? "Sono stati tre giorni nel tentativo di fargli recuperare la condizione migliore e una condizione accetabile per poter giocare una partita di questo livello. Quello di tre giorni fa è un fastidio legato a trazioni in velocità nelle quali le articolazioni subiscono delle vere e proprie trazioni, e nelle quali magari il giocatore sente del dolore e non riesce a esprimersi al meglio. Essendo anche un giocatore con una grande velocità non è semplice, dobbiamo concentrarci anche sui suoi feedback".

Sulle condizioni di Rrahmani e Politano: "Non abbiamo feedback in questo momento, sicuramente in questo momento sono in sala di fisioterapia insieme ai dottori. Però verranno valutati nei prossimi giorni. In questo momento è veramente prematuro dare un giudizio e quindi non voglio sbagliarmi e dire una cosa per un'altra. Domani sapremo tutti qualcosa di più".

20.41 - Termina la conferenza stampa.