Su Fabian c'è il Real, ma l'emergenza cambia il mercato internazionale: la situazione

Tra i punti fermi del progetto tecnico di Gattuso c'è Fabian Ruiz. Dopo essersi sacrificato a giocare davanti alla difesa, in un ruolo non suo, con l’arrivo di Demme è tornato in una posizione a lui più congeniale, scrive il Corriere del Mezzogirno sottolineando i gol contro l’Inter in Coppa Italia e il Brescia in campionato che rappresentano le cartoline della sua rinascita. Ieri ha festeggiato in casa il suo ventiquattresimo compleanno ed il suo agente non ha nascosto l'interesse per il Real Madrid: per questo motivo il suo entourage - si legge - rifiuta le proposte del club azzurro che prevedono una clausola rescissoria molto alta, anche superiore ai 100 milioni: "Florentino Perez non ha mai escluso per lui un grande investimento, anche se lo tsunami coronavirus potrebbe cambiare la situazione del calciomercato internazionale. Nella prossima sessione i club potrebbero puntare di più sugli scambi che sui grandi investimenti. Il Real Madrid ha tanti giocatori in uscita: Brahimi, Mariano Diaz, James Rodriguez, Bale, Nacho, Lucas Vazquez e anche Jovic, Marcelo e Modric sono in bilico. Dalla gestione delle cessioni potrebbe arrivare anche linfa per un eventuale assalto a Fabian Ruiz. Il Napoli studia la strategia per difendersi: per ora contatti telefonici con gli agenti, per gli incontri bisogna aspettare la fine dell’emergenza".