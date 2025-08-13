Suggestione Lookman, il Mattino la stronca: "La posizione del Napoli è chiara"

vedi letture

Secondo l'edizione odierna de Mattino, le voci che filtrano da Bergamo su un possibile blitz del Napoli per Ademola Lookman, attualmente sparito dai radar e, secondo indiscrezioni, rifugiatosi a Londra in attesa di conoscere il suo futuro. In realtà, il club azzurro non avrebbe alcuna intenzione di presentare nuove offerte per l’attaccante nigeriano, col quotidiano che ipotizza che tali rumors possano essere soltanto una strategia per far lievitare il prezzo.

Già lo scorso maggio il direttore sportivo Giovanni Manna aveva avuto contatti con l’Atalanta non solo per Lookman, ma anche per sondare costi e disponibilità di Mateo Retegui. Dopo i primi approcci, però, la valutazione era stata chiara: meglio non insistere. Quanto alle suggestioni estere, nonostante i segnali di stima arrivati da Raheem Sterling e Jack Grealish, le due stelle resteranno in Premier League spiega Il Mattino.