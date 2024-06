Summit per Di Lorenzo: ecco cosa filtra (ed il ruolo fondamentale di Conte)

"Discussioni proseguite, in modo pacifico, per un paio d’ore: il Napoli vuole far valere il rinnovo firmato neanche un anno fa e annunciato a gran voce dal presidente a Dimaro". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'incontro avvenuto ieri tra i vertici del Napoli e Mario Giuffredi (agente di Giovanni Di Lorenzo). Questa la posizione del Napoli: "Vuole che Di Lorenzo resti, azzerando quanto successo la scorsa stagione, trovando nuova linfa per nuovi obiettivi, da inseguire insieme a Conte, che ancor prima di esser stato annunciato aveva già provato a convincerlo, telefonicamente, a cambiare idea.

La crisi è riparabile, secondo il Napoli, che non vuole cederlo e spera che possa ritrovare il sorriso, quello che ha accennato l'agente una volta uscito dal Britannique in compagnia del presidente De Laurentiis, del ds Manna e del club manager Sinicropi. Il terzino è un perno imprescindibile del Napoli, cha da subito ha adottato una linea intransigente. È una delle priorità del tecnico salentino, che vuole ripartire da lui e da Kvaratskhelia. Segnali distensivi c’erano già stati lunedì a Roma, ma la presenza del nuovo allenatore sta contribuendo a un delicato lavoro di recupero e di restauro di una relazione ballerina, ma che può risolversi positivamente, adottando buon senso".