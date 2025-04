Svolta centro sportivo! Il Mattino: "25 ettari, 10 campi e mini-stadio tra Qualiano e Giugliano"

Possibile svolta per il futuro del nuovo centro sportivo, la casa del Napoli dove allenarsi e accogliere anche le giovanili. Se nei giorni scorsi si era parlato di un accordo per località La Piana, sempre a Castel Volturno, adesso la novità è che De Laurentiis - che domenica è intervenuto sul tema - potrebbe aver individuato i terreni giusti in un'altra zona tra Giugliano e Qualiano. Ne parla Il Mattino con i dettagli sull'affare.

"Venticinque ettari in totale, dieci campi da gioco, palestre, piscine, centro benessere. E poi una mini arena da 1.500 posti per far giocare la Primavera, la squadra femminile: oltre 45 milioni di euro come investimento previsto. Minimo. Secondo i piani del club azzurro ci vogliono tra i 12 e i 16 mesi per completare l’intervento, una volta ottenuti tutti i permessi". Insomma, valutazioni in corso e decisione vicina. Ricordando che nel 2026 il club azzurro dovrà lasciare l'attuale Training Center. In foto da Gmaps l'area individuata da De Laurentiis: