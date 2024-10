Svolta Kvara, ADL alza l'offerta e l'agente fa un passo verso il club: la cifra per chiudere

vedi letture

Kvaratskhelia, prossimo appuntamento per il rinnovo fissato a inizio novembre: si può chiudere a 6 milioni. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul rinnovo: "L’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, è stato in Italia anche per l’ultimo match di campionato e lunedì mattina ha incontrato velocemente il ds azzurro Giovanni Manna. Un incontro casuale, servito però per calendarizzare un meeting ufficiale anche alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. L’incontro dovrebbe avvenire a fine ottobre, più o meno tra le due trasferte in programma a Milano (il 29 ottobre c’è Milan-Napoli, il 10 novembre Inter-Napoli).

La novità è che adesso anche l’entourage di Kvara ha voglia di risolvere la questione rimasta in sospeso per troppo tempo, e permettere a Khvicha di avere il meritato nuovo contratto da top player. L’ultimo incontro a fine mercato aveva confermato la distanza tra le e parti: l’entourage del georgiano o chiedeva 8 milioni netti per rinnovare, col Napoli fermo a cinque più bonus. Ora De Laurentiis potrebbe spingersi fino ai 6 milioni (bonus inclusi) fino al 2029, mentre Jugeli sembrerebbe disposto a fare un passo verso la società e abbassare la richiesta iniziale. Basterà per arrivare velocemente alla fumata bianca?".