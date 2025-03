Svolta Maradona: primo sopralluogo per riaprire terzo anello

Dalle parole ai fatti. La scorsa settimana nella sua intervista a Kiss Kiss Napoli il sindaco Gaetano Manfredi aveva parlato della possibilità di riaprire il terzo anello del Maradona.

"Riapertura del terzo anello del Maradona? Stiamo facendo un’indagine tecnica sul terzo anello che era stato chiuso per un problema di vibrazioni. Stiamo facendo una serie di misure e di prove per capire quali interventi si debbano fare per limitare quest’effetto delle vibrazioni. Il terzo anello è una risorsa importante, si tratta di più di 10mila posti. Vogliamo che venga presa una decisione condivisa tra la società e la città", disse.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sul tema con un importante aggiornamento: "Il sindaco lavora per riaprire il terzo anello guadagnando altri diecimila posti. Capienza aumentata in vista dei possibili lavori di restyling. Proprio ieri mattina c’è stato un sopralluogo dell’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Eduardo Cosenza, per un principio di studio di fattibilità. «Il sindaco è pronto a sostenere il Napoli in ogni decisione sia per lo stadio che per il centro sportivo», fa sapere il portavoce Carlo Porcaro", si legge.