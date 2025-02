Svolta Maradona, la capienza tornerà a oltre 60mila? L'annuncio del sindaco

vedi letture

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Una lunga chiacchierata con tanti temi trattati. Tra questi anche il futuro del terzo anello del Maradona chiuso ormai da anni.

"Riapertura del terzo anello del Maradona? Stiamo facendo un’indagine tecnica sul terzo anello che era stato chiuso per un problema di vibrazioni. Stiamo facendo una serie di misure e di prove per capire quali interventi si debbano fare per limitare quest’effetto delle vibrazioni. Il terzo anello è una risorsa importante, si tratta di più di 10mila posti. Vogliamo che venga presa una decisione condivisa tra la società e la città".