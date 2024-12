Svolta mercato: possono salutare due attaccanti già a gennaio

Mercato in vista con possibili cessioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "I problemi offensivi del Napoli e la tendenza a puntare più che altro su due cambi in attacco per cambiare o chiudere le partite - Neres e Simeone - hanno aperto il fronte alla possibilità di interventi sul mercato anche in attacco".

Raspadori e Ngonge in partenza, possono salutare entrambi: "Gennaio comincia a somigliare sempre più al mese di un possibile addio (o arrivederci) e di novità per risolvere i problemi della squadra negli ultimi trenta metri. Hanno entrambi richieste ed estimatori, potrebbero entrambi ispirare scambi e movimenti. Si vedrà".