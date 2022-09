TABELLA - "Lazio ha il valore del Napoli", Spalletti scarica pressioni ma Transfermarkt valuta il Napoli quasi il doppio

Provando a prendere un indicatore come Transfermarkt, usato ormai in tutta Europa, possiamo renderci conto che la rosa del Napoli ha un valore superiore

"Sfidiamo una squadra che fa un buonissimo calcio, che secondo me ha il nostro valore, perché ha il nostro valore e noi il loro, come l'anno scorso secondo me e c'è da giocarsela e far vedere chi è il più bravo". Questo il passaggio di Luciano Spalletti in cui sottolinea che le due squadre si equivalgono, tirando in ballo anche la scorsa stagione. In realtà provando a prendere un indicatore di valori come Transfermarkt, usato ormai in tutta Europa, possiamo renderci conto che la rosa del Napoli ha un valore superiore. Anzi, secondo il sito specializzato quasi doppio: la Lazio è settima con 267mln di euro ed il Napoli è quarto con 446mln di euro. Di seguito la tabella completa