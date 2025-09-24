Video Terminata la prima di "Ag4in": ADL e Conte insieme all'uscita dal cinema

Terminata la proiezione del film sul quarto scudetto del Napoli "Ag4in". Al termine della prima al Cinema Metropolitan squadra, dirigenza e staff tecnico hanno lasciato la sala attesi da tantissimi tifosi all'esterno della struttura di Via Chiaia. La serata ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche l’occasione per rinsaldare il legame tra la squadra e la città, unite dal ricordo di una stagione storica e indimenticabile che ha riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio.

Ad uscire insieme per salire su un van scuro, insieme alle loro consorti, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico azzurro Antonio Conte. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.