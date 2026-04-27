Tuttonapoli Napoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, torna un pilastro

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Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18: Conte a caccia di punti Champions, Fabregas in corsa per l'Europa. Probabili formazioni, statistiche, dove vederla

Il Napoli farà visita al Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 2 maggio alle ore 18, alla quartultima uscita stagionale azzurra. Cinque nelle prossime quattro partite i punti necessari agli uomini di Antonio Conte per raggiungere matematicamente il traguardo Champions, mentre ne serviranno almeno il doppio per avere la certezza di spuntarla nel testa a testa col Milan per il secondo posto in classifica. Dal canto suo, la formazione di Cesc Fabregas non è avversario comodo: i lariani sono reduci dalla vittoria sul campo del Genoa utile ad alimentare ancora le chance europee, con la Juventus distante soltanto tre lunghezze.

Come arriva il Napoli: il poker alla Cremonese e la voglia di blindare la Champions in trasferta

Il Napoli è momentaneamente a +2 sul Milan dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, risultato che ha rilanciato le ambizioni di classifica e ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. Tra le fila degli azzurri si va verso la conferma del 3-4-2-1 già visto all'opera contro i grigiorossi, ma con la novità del rientro in panchina di Giovanni Di Lorenzo, pilastro della squadra che è ai box dal 31 gennaio scorso. Antonio Conte ritrova il suo capitano verso la conquista dell'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

Come arriva il Como: la vittoria di Genova, la corsa europea e il caso Nico Paz

Fabregas è anch'egli reduce dalla vittoria, si trova a soli tre punti dalla Juventus e non molla la zona Champions. Il dubbio in casa lariana riguarda le condizioni del suo numero 10: Nico Paz non è rientrato in campo nel secondo tempo con il Genoa, avendo rimediato un infortunio alla testa dopo un forte scontro aereo con Marcandalli. Al momento della medicazione il talento argentino ha affermato di non riuscire a vedere bene dall'occhio destro, la TAC ha dato però esito negativo ed è stato dimesso dall'ospedale. L'auspicio del Como è di averlo a disposizione già per la sfida con il Napoli.

Le ultime sul Napoli: conferme per Alisson Santos e Gutierrez, verso la panchina Di Lorenzo

Antonio Conte potrebbe confermare in blocco l'undici che ha dato spettacolo con la Cremonese; inoltre, va verso la convocazione il capitano Di Lorenzo. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Olivera favorito su Beukema per comporre il trio difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. In mediana fiducia al duo McTominay-Lobotka, mentre agiranno sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora in pole su Spinazzola. Sulla trequarti spazio a De Bruyne e Alisson Santos i quali giocheranno in supporto del centravanti Hojlund.

Le ultime sul Como: out Vojvoda e Addai, tante certezze

Cesc Fabregas è orientato a confermare la formazione dell'ultima settimana, anche se dal tecnico spagnolo possono sempre arrivare delle sorprese. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1 con Butez in porta, Diego Carlos-Ramon la coppia centrale con Smolcic (in pole su Van der Brempt) e Valle sulle corsie di difesa. Perrone è il padrone della cabina di regia, al suo fianco Da Cunha, mentre sulla trequarti c'è la qualità di Nico Paz, Diao e Baturina; se il 10 argentino non dovesse farcela, è pre allertato Caqueret. A fare da riferimento centrale in attacco sarà Douvikas, secondo miglior marcatore del campionato.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Beukema 60-40%, Gutierrez-Spinazzola 60-40%

Indisponibili: Neres, Lukaku, Vergara

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Smolcic-Van de Brempt 55-45%, Nico Paz-Caqueret 60-40%

Indisponibili: Addai, Sergi Roberto, Vojvoda

Le statistiche chiave:

Napoli: 69 punti in 34 partite, 52 gol fatti e 33 gol subiti

Como: 51 punti in 34 partite, 59 gol fatti e 28 gol subiti

Quote bookmakers: Vittoria Como 2.30 - Pareggio 3.30 - Vittoria Napoli 3.20

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