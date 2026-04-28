Ultim'ora Rrahmani-Napoli, è fatta per il rinnovo! Accordo fino al 2029 con adeguamento ingaggio

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Un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora su uno dei leader dello spogliatoio e punto di riferimento della retroguardia azzurra.

Amir Rrahmani continuerà la sua avventura con il Napoli. Stando a quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, è ormai definito il rinnovo del difensore kosovaro, con l’intesa raggiunta insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Il nuovo accordo avrà validità fino a giugno 2029 e prevede anche un adeguamento dell’ingaggio. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora su uno dei leader dello spogliatoio e punto di riferimento della retroguardia azzurra.

Il peso di Rrahmani in campo

Il ritorno in campo di Rrahmani non è passato inosservato. Nella sfida contro la Cremonese si è rivisto un Napoli più ordinato, compatto e sicuro, merito anche della presenza del centrale, autentico perno del reparto difensivo. I numeri confermano la sua importanza: con Rrahmani in campo gli azzurri subiscono in media 0,76 gol a partita, mentre senza di lui il dato sale a 1,48, praticamente il doppio. Un impatto evidente che spiega perché il Napoli abbia deciso di blindarlo ancora a lungo.