Test Liverpool, Anfield dirà se Ancelotti ha detto la verità

(Da Liverpool, Gennaro Di Finizio) - Nel tumultuoso chiacchiericcio che sta accompagnando il Napoli ormai da diverse settimane, in molti si sono chiesti quanto Carlo Ancelotti resterà sulla panchina azzurra. Qualcuno ha azzardato, pronosticando un tempo di permanenza relativamente breve, colpa dei risultati negativi ed una situazione che a tratti sembra sfuggirgli di mano.

E cosi che Ancelotti ritrova parola, nel corso di un silenzio stampa che dura da settimane, per chiarire un concetto: non sarà lui ad alzarsi spontaneamente dalla panchina del Napoli. Non nelle attuali condizioni. Ancelotti lo ha chiarito in conferenza stampa, rispondendo in maniera netta a chi gli chiedeva se avesse mai pensato alla dimissioni: "Io non ho mai pensato alle dimissioni perchè c'è la fiducia della società e quella dei giocatori".

Ecco la parola chiave: fiducia. Quella che forse è mancata nelle ultime settimane in tutto l'ambiente Napoli, dal disaccordo per il ritiro da parte dello stesso tecnico, all'ammutinamento dei giocatori passando per le dichiarazioni di De Laurentiis che in passato ha lasciato intendere che proprio quella, la fiducia, in alcuni dei suoi giocatori non era più riposta, almeno da parte sua. La Cina, le marchette, la fascia pesante da capitano.

Eppure, Ancelotti resta ancorato all'idea che "il fatto che ci sia unità d'intenti significa che ne usciremo fuori". La fiducia, dunque, non è definitivamente sfumata. Nell'ambiente Napoli non è ancora tutto morto e sepolto. Serve, però, che tutto questo venga dimostrato, sul campo. Domani Anfield diventa, a questo punto, un banco di prova anche per il tecnico: capire quanto siano veritiere le sue parole, e quanto tutto l'ambiente voglia viaggiare sul suo stesso binario. L'occasione c'è, ed Anfield sarà il test della verità. Per Ancelotti, e non solo.