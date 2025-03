Tmw - Hojlund da Conte nell'affare Osimhen-United: strategia per l'estate

Victor Osimhen può diventare il grande obiettivo del Manchester United nella prossima finestra di calciomercato. Il bomber nigeriano ha una clausola da 75 milioni valida per l'estero esercitabile da giugno, quando il centravanti tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Prestito secco, annuale. Che finirà appunto al termine di questa stagione.

Già in passato lo United si interessò al calciatore. Ora pare ci possa essere una contropartita da inserire, secondo quanto scrive Tmw: Rasmus Hojlund. Centravanti per centravanti. "Un'ipotesi, per ora. Ma non un'idea così peregrina almeno per due ordini di motivi. Innanzitutto perché il Napoli in estate un centravanti dovrà acquistarlo tra un Lukaku in parabola discendente e un Simeone che non vuole farsi un altro anno di panchina. E poi perché Hojlund - per status, per età, ma anche per ingaggio - è giocatore che può rientrare nei parametri del Napoli".