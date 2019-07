Tmw - In settimana l'offerta per Icardi, poi la telefonata di Ancelotti a Mauro: ADL l'ha assicurato a Wanda

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista Tancredi Palmeri fa il punto sulla trattativa per Mauro Icardi: "Con la scadenza 8 agosto (anche molto prima) per la cessione di Lukaku, si stanno finalmente muovendo i primi passi sostanziali nella telenovela Icardi. Per mesi l’unica cosa che si era mossa erano stati i contatti o le offerte per Mauro, senza che nessuno bussasse dall’Inter. La settimana scorsa vi abbiamo dato conto di come per la prima volta Juventus e Napoli avessero chiesto il prezzo alla società, primo passo ufficiale di una trattativa, ricevendo per risposta due cifre diverse: 80 milioni per la Juve, 70 per il Napoli. E adesso, stiamo per arrivare al culmine.

L’offerta non è ancora arrivata, ma il Napoli farà il primo passo. C’è da ipotizzare una proposta nell’ordine dei 50 milioni sperando di arrivare a 60, anche se con De Laurentiis è meglio non ipotizzare mai niente. Ma il presidentissimo ha assicurato a Wanda Nara che sarà presentata una proposta questa settimana. L’obiettivo è ‘tirare la staccata’ il più tardi possibile, per mettere pressione all’Inter che vuole subito reinvestire su Lukaku.

Ma soprattutto, il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi, dove sarebbe talmente al centro del progetto da aver addirittura assicurato che partirà la chiamata di Ancelotti per Mauro: avverrà immediatamente dopo l’offerta, per ragioni di etichetta, ed è la mossa con cui il Napoli spera di convincere l’argentino, che tutt’ora è ancora convinto di voler rimanere all’Inter, anche se la sua convinzione sta come d’autunno sugli alberi le foglie.

Ancelotti che si muova in prima persona può effettivamente essere un passo decisivo, sicuramente uno sprint sulla Juventus, che parte con 10 milioni di ritardo rispetto al Napoli, ma che per mesi con Paratici ha preparato il campo".