Top 5 gare Scudetto: la manita alla Juve, il passaggio di testimone col Milan, la doppia con Mou

Quello del Napoli è un campionato da record, tantissime le vittorie ed enorme il distacco che hanno portato gli azzurri a trionfare con 6 giornate d’anticipo, cosa mai accaduta in Serie A. Tra le tante imprese degli uomini di Spalletti abbiamo voluto scegliere le migliori 5 partite, simbolo dello Scudetto 2022/23.

1) NAPOLI-JUVENTUS 5-1 del 14 gennaio 2023. Il Napoli dà spettacolo al Maradona e asfalta la Juventus. Dopo il ko di Milano con l’Inter, è il secondo il big match del 2023. La Juventus sembra lanciatissima con 8 vittorie consecutive e vincendo potrebbe riaprire il campionato. Ma il Napoli si dimostra di un’altra categoria e annichilisce la squadra di Allegri. Gli azzurri partono alla grande e grazie alla coppia-gol Osimhen-Kvaratskhelia si portano sul 2-0. La Juve accorcia sul finire del primo tempo con Di Maria e Meret salva prima del duplice fischio su una deviazione di Rrahmani. Nella ripresa non c’è storia, il Napoli gira a mille e ristabilisce le distanze proprio col kosovaro che spacca la porta con un destro al volo da calcio d’angolo. La Juve annaspa e crolla sotto i colpi di Osimhen ed Elmas, che chiude i conti a venti minuti dalla fine. ‘La capolista se ne va’ canta il pubblico del Maradona, e la squadra di Spalletti saluta la Juve con una manita storica.

2) MILAN-NAPOLI 1-2 del 18 settembre. Qualcuno l’avrà capito subito, altri lo capiranno solo dopo mesi, è il match che sancisce il passaggio di testimone dello Scudetto. In una gara bilico fino all’ultimo, gli azzurri dimostrano grande carattere e voglia di vincere. Il Napoli passa in vantaggio grazie ad una giocata del solito Kvaratskhelia, che si procura un calcio di rigore trasformato da Politano. Il Milan reagisce e pareggia con Giroud, ma la squadra di Spalletti non si accontenta del pari e grazie al neo entrato Simeone trova il gol vittoria. Il Cholito sfrutta alla perfezione un cross al bacio di Mario Rui e con una girata di testa batte Maignan e fa impazzire di gioia i tifosi partenopei sugli spalti del Meazza. E’ la vittoria della consapevolezza, il Milan viene staccato di tre punti, il Napoli diventa capolista, posizione che non lascerà più per il resto del campionato.

3) NAPOLI-ROMA 2-1 del 30 gennaio 2023. Dopo la Juve al Maradona arriva la Roma per un altro big match. Partita che si sembra mettersi subito in discesa grazie ad un gol pazzesco di Osimhen nel primo quarto d’ora. Ma la Roma resta lì e nella ripresa piazza la rete del pari con la bestia nera del Napoli El Shaarawy. Sembra il finale dell’anno prima, ma stavolta Spalletti ha l’asso nella manica e lo sfrutta rinunciando addirittura a Osimhen. Il tecnico azzurro fa entrare Simeone e il Cholito, come col Milan, risulta di nuovo decisivo con uno splendido sinistro che s’insacca nel sette. Il Napoli vola a +13 sull’Inter ed ipoteca lo scudetto già a gennaio.

4) JUVENTUS-NAPOLI 0-1 del 23 aprile 2023. Non è la vittoria che dà quasi la certezza matematica dello scudetto al Napoli, ma dall’altissimo valore simbolico. 5 anni e 1 giorno dopo la presa dello Stadium con Koulibaly, gli azzurri ripetono lo stesso identico risultato. Però stavolta la vittoria non quella del sogno poi sfumato in albergo una settimana dopo a Firenze, ma quella che fa esultare un intero popolo ormai certo dello scudetto. Come nel 2018 si decide tutto negli ultimi minuti, stessa porta, sempre un cross da destra e stavolta è Raspadori a insaccare e condannare la Juve ad un’amara sconfitta.

5) ROMA-NAPOLI 0-1 del 23 ottobre 2022. Il Napoli bissa la vittoria all’Olimpico, battendo dopo la Lazio anche la Roma. La squadra di Mourinho rinuncia ad attaccare e imposta una gara esclusivamente decisiva. Il Napoli ha il pallino del gioco e crea tanto senza però riuscire a sfondare. A dieci dalla fine ci pensa Osimhen, che brucia Smalling e da posizione quasi impossibile batte Rui Patricio. Il Napoli comanda in campionato e con questa vittoria lo urla a tutta la Serie A.