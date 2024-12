Torino-Napoli 0-1, le pagelle: McTominay, il gol e molto altro! Anguissa deborda, Kvara incide

Meret 6 - A Napoli i più critici dicono di non conoscere la sua voce perché parla poco tra i pali. Beh, chi lo sostiene oggi è stato smentito: guida la difesa, sgrida i compagni quando concedono troppi spazi ed è ineccepibile nelle uscite.

Di Lorenzo 6 - Il più pericoloso sulle palle inattive, sfiora due volte il gol di testa, una volta per tempo. Sempre apprezzabile il contributo nella catena di destra, anche se oggi è meno preciso delle altre volte.

Rrahmani 6,5 - Si tessono tanto le lodi del compagno di reparto, ma anche la sua crescita è sorprendente. Oggi è provvidenziale almeno due volte.

Buongiorno 6,5 - Torna nella sua Torino, nel suo stadio e contro la squadra del cuore non paga l'emozione, rimane concentrato e non sbaglia praticamente nulla.

Olivera 6 - Nel mezzo spazio offensivo per isolare Kvara dal suo lato, accompagna puntualmente l'azione. Solo una grande parata di Milinkovic-Savic gli nega la gioia del gol.

Anguissa 7 - Ha una condizione fisica straripante e infatti gli avversari non lo tengono mai. I movimenti sono sempre giusti, le sue incursioni in avanti danno molto fastidio al Toro. Coi suoi tentacoli, poi, dà un apporto importante alla fase di non possesso quando la squadra si allunga. Dall'87' Folorunsho s.v.

Lobotka 6,5 - Posizionato sempre al meglio, ha una calamita al posto dei piedi, soprattutto quando c'è da arrivare sulle seconde palle. Nella ripresa è lui a mettere una pezza più di una volta a qualche errore dei compagni.

McTominay 7,5 - La velocità con cui controlla e calcia sull'1-0, in una situazione di precario equilibrio, è da calciatore d'altra categoria. Una rete che a Napoli ha ricordato quelle di Fabian, con una differenza: sulla carta lui sarebbe destro, fare quella roba lì col mancino sulla carta è ancora più complicato. Solo sulla carta, appunto. Nel finale, quando gli altri sono stanchi, lui non lo è, avendo un motore diverso, da Premier League, e diventa determinante in fase di non possesso.

Kvaratskhelia 7 - Destro, sinistro e assist: tutto regale per l'1-0 di McTominay. Un altro assist, il terzo della sua stagione, l'ottava partecipazione ai gol in 14 gare. Magari brilla meno delle due stagioni precedenti, ma il suo zampino nelle vittorie del Napoli c'è sempre. Dall'80' Neres s.v.

Lukaku 6,5 - Ogni partita che passa migliora la condizione fisica ed è evidente. Regge bene nel duello con Coco, con un colpo di tacco avrebbe fatto venire giù il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino se Milinkovic-Savic non fosse un grande portiere. Dall'87' Simeone s.v.

Politano 6 - Un pomeriggio col mancino un po' più inceppato del solito. Corre sempre tantissimo, in questa nuova interpretazione dell'esterno a tutta fascia, ma questo gli fa perdere brillantezza nell'ultimo terzo di campo. Dal 75 Spinazzola s.v.

Antonio Conte 7 - Altro giro, altra vittoria per 1-0, la seconda consecutiva, la quarta nelle ultime sette partite. Sta diventando il re del corto muso grazie a una straordinaria solidità difensiva trasmessa alla squadra. Certo, sul gioco si potrebbe migliorare, ma se lo dicessimo a lui ci risponderebbe che parliamo di aria fritta. E forse ha ragione lui, visti i risultati: vadano come vadano le altre partite, vivrà un'altra settimana da primo in classifica.