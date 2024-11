Torino su Simeone, ADL risponde: lo cede solo a due condizioni

Si torna a parlare di Giovanni Simeone al Torino per due motivi: la squadra granata è alla ricerca di una punta e il calciatore a Napoli gioca poco, chiuso da Lukaku.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa sapere che il club di De Laurentiis ha posto le sue condizioni per la cessione del giocatore già a gennaio. 15 milioni cash oppure prestito oneroso con obbligo di riscatto. Insomma, non ci sono strade alternative. Se il Torino vuole davvero Simeone sa già come fare per riuscire a regalarlo al suo allenatore.