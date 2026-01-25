Live
Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Al termine della sfida contro la Juventus, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dall'Allianz Stadium di Torino per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
