Ufficiale Juventus-Napoli, annunciate le formazioni: le scelte di Spalletti e Conte

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Napoli, match delle 18 valevole per la 22ª giornata di Serie A. Conte deve rinunciare anche a Milinkovic-Savic che non recupera dall'affaticamento muscolare accusato ieri, tra i pali ci sarà il rientro di Alex Meret. Confermati gli uomini di movimento scesi in campo in Champions League contro il Copenhagen. La difesa a tre è ancora composta da Buongiorno al centro con Di Lorenzo e Juan Jesus ai lati. In mediana Lobotka-McTominay con Gutierrez e Spinazzola sulle fasce. Davanti Hojlund è supportato da Vergara ed Elmas.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte