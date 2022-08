Tra Szoboszlai e Barak: il Napoli cerca il nuovo Fabiàn

Tra Szoboszlai e Barak si cerca il nuovo Fabian. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile addio del centrocampista

Tra Szoboszlai e Barak si cerca il nuovo Fabian. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile addio del centrocampista spagnolo, che pare destinato al Psg: "Il Napoli, tempo fa, s’era invaghito di Dominik Szoboszlai (22), 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il Lipsia: costa una cifra, non meno di 25 milioni di euro, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il «Progetto».

Szoboszlai è in quella lista redatta da Giuntoli e da Micheli, ds e capo area scouting, che guardano all’estero ma anche in Italia, dove c’è un «range» che convince e anche no: Antonin Barak (27) vive di strappi, d’allunghi, di lavoro visibile o anche oscuro, ma ha meno capacità d’aggregazione, è un interno che si sarebbe preso il Napoli - lui o Lo Celso - se fosse partito Zielinski, che ha detto di no al West Ham ma resta pericolosamente sul crinale di un mercato che non concede certezza. Basta una telefonata per ritrovarsi di nuovo in ballo".