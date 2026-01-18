Ultim'ora Tre nomi per sostituire Lucca, Rai: spunta anche Beto dell'Everton

Lorenzo Lucca è stato messo sul mercato dal Napoli che ha necessariamente bisogno di pizzare delle cessioni per fare spazio in entrata, visto il blocco a saldo zero imposto agli azzurri. Sulla futuro del centravanti italiano e sui possibili sostituti ha aggiornato il giornalista Ciro Venerato, che su Rai 2 nel corso del 'Sabato al 90esimo' ha riportato:

"Oggi nonostante tutti gli infortuni Lorenzo Lucca non ha giocato neanche un secondo, è un messaggio chiaro che Conte ha indirizzato a De Laurentiis e Manna. Il Napoli aveva un’ipotesi d’accordo con Mourinho e Rui Costa per il Benfica, il calciatore prende tempo e spera forse nella Premier League. Nel frattempo si sono interessate Crystal Palace e Nottingham Forest, che hanno contattato l’agente. Mentre dall’Arabia mi fanno capire che lo scambio con Marcos Leonardo con l’Al-Hilal difficilmente si concretizzerà. Laddove il Napoli riuscisse a piazzare Lucca, che costa tanto, il primo nome è En-Nesyri anche perché il Fenerbahce lo dà in prestito per 5 milioni. La Juventus mi ha smentito l’interesse per En-Nesyri: ci sono solo Napoli e Aston Villa sul calciatore. Sfuma Dovbyk che si è infortunato, si discute con la Roma di Ferguson che potrebbe chissà entrare nell’operazione Lang. Tra gli altri attaccanti che Manna sta valutando c’è anche Beto, ex Udinese ora all’Everton, forse in uscita”.