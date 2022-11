Tris Italia in Albania, benissimo i tre del Napoli: Di Lorenzo-gol, Raspadori-assist

A Tirana l'Italia batte 3-1 l'Albania in amichevole.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Tirana l'Italia batte 3-1 l'Albania in amichevole. Sblocca la partita l'Albania al 16': Bonucci si perde Ismajli sul cross di Bajrami da un calcio di punizione: colpo di testa che non lascia scampo a Meret per il gol dell'1-0. Al 20' Grifo collezione un assist al bacio per Di Lorenzo che sotto rete non sbaglia e firma l'1-1. Al 25' arriva il gol del sorpasso, Raspadori - sempre più a suo agio nel ruolo di centravanti - ha la gran parte dei meriti sulla rete del 2-1 di Grifo. Il primo tempo si chiude con un palo di Zaniolo, con Raspadori ancora assist-man. Ad inizio ripresa ancora due legni per parte, prima è Grifo a centrare la traversa con una gran botta e poi per l'Albania è Uzuni con un sinistro fa fuori. Al 62' altra traversa per i padroni di casa con Bajrami, sul proseguire dell'azione Bonucci salva sulla linea sulla deviazione a botta sicura di Lenjani. Passano 2' e l'Italia trova il terzo gol ancora con Grifo: Verratti mette in mezzo trovando la respinta corta di Ismajli, prende palla il centrocampista del Friburgo e col destro fulmina Berisha.