Ultim'ora Tutto su Lang! Sky: accordo col giocatore e si vuole chiudere col Psv entro domani!

vedi letture

"Il Napoli avanza per Noa Lang: c'è l'accordo con il giocatore". Lo scrive il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio sui social, su X. L'esterno del Psv è un altro obiettivo concreto per l'attacco. Per le corsie laterali. Costa 25 milioni. Si tratta ora tra i club.

Lang piaceva già a gennaio quando è andato via Kvaratskhelia. Anni 26, ha segnato 14 gol nell'ultima stagione. In estate lascerà l'Olanda. Piace molto al Napoli. Intanto non si sblocca la trattativa per Ndoye. E il Napoli ripensa a Lang.

"L’accordo con il calciatore è stato raggiunto, ed è previsto in queste ore un contatto tra i club. Lang voleva il Napoli già a gennaio, ma poi non ci furono le condizioni per il trasferimento. L’operazione, se andrà in porto, sarà sui 28 milioni di euro bonus compresi. Il Napoli vorrebbe però fare due colpi, di cui uno da chiudere entro la giornata di domani – 25 giugno -. E questo potrebbe proprio essere Noa Lang", si legge sul sito del giornalista.