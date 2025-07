Tutto sul nuovo centravanti quando partirà Osimhen: ci sono tre candidati

L'attacco domina. E sarà un effetto domino: come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, nel momento in cui il Napoli riuscirà a cedere Osimhen, allora si lancerà a caccia di un uomo che possa rinforzare in maniera adeguata il reparto al fianco di Lukaku. L’unico alfiere certo di continuare la sua avventura tinta d’azzurro Il capitolo centravanti, nel frattempo, resta in piedi. Articolato tra le valutazioni ritenute ancora eccessive di Nuñez, 26 anni, e Lucca, 24 anni: il Liverpool vuole 60 milioni per cedere Darwin, super obiettivo del Napoli; l’Udinese, invece, ne ha chiesti 40 per Lucca, altro centravanti molto stimato dalla componente tecnica del club. Manna ha chiesto anche informazioni al Chelsea per Nicolas Jackson, 24 anni: valutazione, 60 milioni.

Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.