Tuttosport - ADL ha accettato l'offerta dell'Everton per Allan: le cifre

Tutto fatto per il passaggio di Allan all'Everton di Ancelotti. L'edizione odierna di Tuttosport svela le cifre del passaggio ormai imminente del centrocampista brasiliano in Premier League: "Per quanto riguarda Allan, è stata accettata l’offerta del club di Liverpool, cioè 27 milioni di sterline (più bonus) così da consegnare ad Ancelotti il centrocampista che aveva apprezzato al Napoli e che considera indispensabile per la sua squadra nella prossima stagione. Ai 30 milioni (circa) di euro per la cessione di Allan - spiega il quotidiano - bisognerà aggiungere i 70 per Koulibaly".