Tuttosport - ADL in cerca di soluzioni per ricucire lo strappo: dopo Liverpool valutazioni su Ancelotti

L'edizione di oggi de Tuttosport racconta la situazione in casa Napoli, legata ovviamente allo strappo post ammutinamento: il presidente De Laurentiis è alla ricerca di soluzioni per cercare di ricomporre la frattura tra club e squadra. Il patron - si legge - non sarà presente a San Siro mentre ci sarà contro il Liverpool, e proprio dopo la notte di Anfield trarrà diverse conclusioni: De Laurentiis dopo il match contro i reds farà anche delle valutazioni su Carlo Ancelotti.