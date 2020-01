Tuttosport, Auriemma: nuovi contatti, può sbloccarsi lo scambio Politano-Llorente

Potrebbe sbloccarsi il doppio prestito Llorente-Politano ideato da Napoli e Inter due settimane, scrive Raffaele Auriemma quest'oggi su Tuttosport. L'esterno offensivo non andrà più alla Roma ed il Chelsea ha bloccato la cessione di Giroud, per questo i due ds Giuntoli ed Ausilio sono tornati a dialogare. L'attaccante ieri è rientrato a Milano, dopo il viaggio a Roma, con tanto di sciarpa giallorosso, per la mancata definizione dello scambio con Spinazzola che ha fatto infuriare non poco la Roma che ormai riteneva concluso l'affare.